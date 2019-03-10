2019/03/10 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأحد، أن تحالفي البناء والإصلاح لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما استبعدت عرض المرشحين خلال الأسبوعين المقبلين.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “المفاوضات السياسية بين تحالفي البناء والإصلاح لازالت مستمرة بشأن أسماء المرشحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة : البناء والإصلاح لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة : البناء والإصلاح لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).