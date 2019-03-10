2019/03/10 | 19:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الرقمي: السماح باستخدام تطبيقين للواتساب في اجهزة الايفون
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الرقمي: السماح باستخدام تطبيقين للواتساب في اجهزة الايفون ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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