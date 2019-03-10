البرلمان يعتزم عقد اربع جلسات في هذا الاسبوع.. وتوافق سياسي على 3 حقائب

2019/03/10 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني حسن آلي ،الاحد، ان الاسبوع الحالي سيشهد عقد 4 جلسات لمجلس النواب ، فيما اشار الى ان هنالك توافق بين الكتل السياسية على وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

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