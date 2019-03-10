يونس محمود يهاجم اتحاد القدم ويؤكد وضع الكرة مليئاً بـ”الخربطة”

2019/03/10 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… هاجم نجم المنتخب العراقي سابقا يونس محمود، اليوم الاحد، مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم، عادا وضع الكرة العراقية مليئاً بـ”الخربطة”.

وقال يونس محمود في حوار لصحيفة الشرق القطرية ان “الكرة العراقية تمر بأسوأ حالاتها وفتراتها، فقد ابتلانا الله بالاحتلال الامريكي ومن ضمن مساويء هذا الاحتلال ان الحاكم العسكري بريمير تحكم في قوانين الرياضة والغى العديد من القوانين التي كانت موجودة والغى دور اللجنة الاولمبية، ولهذا فالرياضة العراقية تراجعت بالكامل وليس كرة القدم فقط، ومؤخرا بدأت الدولة تبسط يدها على الامور في العراق ونتمنى ان تكون هناك قوانين تنظم الحركة الرياضية في العراق لاسيما انها تعانى من الدخلاء حاليا”.

وتابع ان “مشكلتنا ان اتحاد الكرة العراقي لا يحب ان يقترب احد من الاتحاد وكأنه ملكية خاصة لهم، وهم مستفيدون من استمرار الوضع على ما هو عليه، ولم يحبوا ان يحدث اي تطوير، وكل المنظومة خاطئة، فالمسؤولون في الاتحاد حاليا يفكرون ماديا وكيف يستفيدون ماليا، ولم يحاولوا تطوير منظومة كرة القدم وما يحدث حاليا خطأ فادح”.

واوضح محمود “جلسنا مع المسؤولين في العراق، واكدنا ان المنظومة الكروية اهلية والمال الموجود فيها لتفعيل دور الشباب وتطوير مستوى المنتخبات العراقية الوطنية وليس لتطوير الكوادر الادارية في الاتحاد، خاصة ان الكرة العراقية دائما ولادة بالمواهب ولكن هذه المواهب تذهب هباء، لان الاتحاد لا يحتضن المواهب الكروية الا اثناء المشاركة في بطولات لكنه ينساهم بعد ان تنتهى البطولة التي ينافسون فيها”.

واردف “طالما ان الوضع على ماهو عليه فانا افضل ان اظل بعيدا خاصة ان اتحاد الكرة الحالي لايرغب في وجودنا لاننا نكشف السلبيات ولا نبحث عن المصالح الخاصة والوضع الحالي في الكرة العراقية مليء (بالخربطة) والابتعاد افضل، ولكن هناك قضية في محكمة كاس في الفيفا، ولو تمكنا من الفوز بها سنعود لاننا لا يمكن ان نكون بعيدين عن الكرة العراقية”.

وزاد محمود ان “العراق قادر على تنظيم خليجي 25، ويستحق ولديه الامكانيات من ملاعب وفنادق واكبر دليل نجاح تنظيم بطولة الصداقة بمشاركة منتخبي قطر وسوريا بالاضافة للعراق وكذلك المباراة الودية التي خاضها المنتخب السعودي في العراق وحضرت الجماهير بكثافة كبيرة”.

واشار الى ان “الجانب الامني انتهينا منه تماما والعراق حاليا امن بنسبة 100% فانا حاليا اتواجد في العراق فترات طويلة واجوبها كلها ولا يقتصر وجودي على مكان بعينه ولهذا اؤكد ان العراق لا يعاني من مشاكل امنية، ولكن المشكلة ربما ان العراق امكانياته التنظيمية حاليا ليست مثل قطر او الكويت على سبيل المثال، ولكن العراق على الطريق يستحق وقادر على تنظيم خليجي 25”.(النهاية)

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