“قليلو التدخين” معرضون لخطر الموت بنسبة مخيفة

2019/03/10 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… اكتشف أطباء مستشفى كليفلاند أنه حتى الذين يدخنون سجائر قليلة، هم أكثر عرضة للموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا.وقرر أطباء المستشفى التحقق من المخاطر التي يتعرض لها “قليلو” التدخين (الأشخاص الذين يدخنون بين 15-50 سيجارة في الشهر).وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤلاء يمكن أن يتعرضوا إلى عواقب وخيمة على […]

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