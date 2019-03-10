مطالبات بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها يوميا

2019/03/10 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية في واشنطن بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها في اليوم، إلى 2.3 غرام، بدلا من التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (5 غرامات).ويشير الخبراء إلى أن الكثيرين يتناولون كمية من الملح في اليوم أكبر من التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، ولا يلاحظون ذلك.ولكن، استنادا إلى […]

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