2019/03/10 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* شهد تاريخ العراق الحديث والمعاصر حركات سياسية واجتماعية واقتصادية آمنت بدور المرأة ، وسعت من أجل أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يساند المراءة العراقية ويستذكر تاريخها) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يساند المراءة العراقية ويستذكر تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).