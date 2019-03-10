الفتح يكشف: حكومة عبد المهدي ستكتمل في الاسبوع الحالي

2019/03/10 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، ان الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، سوف تكتمل خلال الأسبوع الحالي.وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، لوكالة النبأ للأخبار، ان "هناك عزم واصرار سياسي وبرلماني على حسم قضية اكمال الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبد المهدي، خلال الأسبوع الحالي".

وأضاف، انه "هناك احتمال كبير، ان يتم في جلسة يوم غد الاثنين، التصويت على اضافة فقرة، استكمال الحكومة، أو تخصص جلسة الخميس المقبل، للتصويت على حسم ملف الوزارات الشاغرة".



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