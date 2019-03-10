المالية البرلمانية: سنتابع كل فلس يصرف من موازنة 2019

2019/03/10 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، انها ستتابع كل فلس يصرف من تخصيصات موازنة 2019 التشغيلية أو الاستثمارية.وقال عضو اللجنة سهام العقيلي، لوكالة "النبأ" للأخبار، ان "المالية البرلمانية، وجهت أعضاءها من النواب، بمتابع وتدقيق صرف تخصيصات موازنة 2019 التشغيلية أو الاستثمارية، بكافة المحافظات ومؤسسات الدولة، بما فيها الرئاسات الثلاث".

وأضافت ان "هذه المتابعة تأتي من اجل منع اي عمليات فساد أو هدر في المال العام، وستكون هناك عقوبات حازمة وصارمة، ضد اي جهة أو شخصية، تصرف هذه الأموال بغير محلها الصحيح، مهما كانت موقعه ومنصبه".



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