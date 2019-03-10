2019/03/10 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تلقي القبض على متهمة تنتحل صفة موظفة في وزارة العمل لترويج معاملات التعيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحلت صفة موظفة في وزارة العمل وهذه النتيجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحلت صفة موظفة في وزارة العمل وهذه النتيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).