الكعبي يصل المغرب للمشاركة في اعمال الدورة 14 لمجالس برلمانات الدول الاسلامية

2019/03/10 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوفد النيابي برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى مدينة الرباط

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