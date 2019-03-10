2019/03/10 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوفد النيابي العراقي، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأحد، الى المغرب، للمشاركة في اعمال الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس برلمانات الدول الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد البرلمان العراقي يصل المغرب للمشاركة بالدورة الـ14 لمجالس برلمانات الدول الاسلامية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد البرلمان العراقي يصل المغرب للمشاركة بالدورة الـ14 لمجالس برلمانات الدول الاسلامية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).