اردوغان يبرر مهاجمة تظاهرات عيد المرأة بالاساءة للآذان

2019/03/10 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقادات حادة تعرضت لها السلطات التركية بعدما هاجمت الشرطة مسيرات نسائية في يوم المرأة العالمي في ميدان تقسيم بإسطنبول في الثامن من أذار/مارس.هذه الانتقادات دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخروج الأحد، وتبرير الاعتداء متهما المتظاهرين بـ"الإساءة" إلى الدين الإسلامي.وكانت الشرطة قد أطلقت الجمعة الغاز المسيل للدموع على آلاف الأشخاص الذي نزلوا إلى الشارع رغم المنع المطلق لأي تظاهرة في جادة الاستقلال التجارية في إسطنبول التي شهدت مسيرة سلمية مماثلة العام الماضي.أردوغان وخلال تجمع انتخابي في مدينة أضنه جنوب البلاد، عرض مقطع فيديو وقال إنه "تجمع في ميدان تقسيم (بإسطنبول) يقوده حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي يزعم أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي، تصرف المشاركون به بوقاحة مع غنائهم وتصفيرهم خلال موعد الآذان".

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