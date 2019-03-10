2019/03/10 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بطولة آسيا بعد خسارته أمام سلطنة عمان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال مدرب المنتخب للكرة الشاطئية كريم مقدم في مؤتمر صحفي "اعتذر للشعب العراقي، وكنت أتمنى ان احقق إنجازا يفرح الجميع بالتأهل الى كأس العالم"، لافتا الى ان "لاعبونا يفتقدون الخبرة، ولم يطبقوا التكتيك الذي طلبته منهم في المباراة".



وبين مقدم ان "على الاتحاد العراقي الاهتمام اكثر بالكرة الشاطئية لان العراق يمتلك مواهب كثيرة".من جانبيه قال مدرب منتخب عمان للكرة الشاطئية طالب هلال "في الحقيقة كنت خائفا من المنتخب العراقي بعد مشاهدتي لمباراتهم امام ايران، لكن لاعبيهم شباب وافتقدوا الخبرة"، مبينا ان "العراق في تطور جيد بالكرة الشاطئية، وهو أفضل مستوى من البطولات السابقة".



واضاف هلال "مستعدون للتعاون مع الجانب العراق لتطوير كرتهم بإقامة معسكرات تدريبية في عمان".ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بودع بطولة آسيا الشاطئية بعد خسارته أمام عمان) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بودع بطولة آسيا الشاطئية بعد خسارته أمام عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).