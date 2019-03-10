ليفربول يطارد متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

2019/03/10 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إقترب نادي ليفربول من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه اليوم الأحد على نادي بيرنلي بـ 4 أهداف مقابل هدفين في ظروف صعبة على ملعب إنفيلد.وقد أحرز أهداف فريق ليفربول كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى الحاصل حتي الان على 74 نقطةبعد فوزه 1:3 على واتفورد يوم السبت.



ويبقى لكل منهما 8 مبارايات حتى نهاية الدوري.



أقيمت المباراة في أجواء صعبة بسبب هطول الأمطار وهبوب رياح شديدة، حيث لم يقدم ليفربول أفضل ما لدية لكن المدرب يورغن كلوب قال إنه كان راضيا عن أدائه.وقد اعتمد كلوب على آدم لالانا، لاعب ساوثامبتون السابق، في خط الوسط على حساب جوردان هندرسون ، وكان أداؤه جيداً رغم إصاباته السابقة.وقال كلوب "أبلغته، لو استطاع اللعب كما يتدرب سيساعدنا كثيراً وهذا ما حدث بالضبط".وسجل أول أهدف المباراة أشلي ويستوود لفريقه بيرنلي من ركلة ركنية في الدقيقة السادسة من وقت المباراة، لتحل الكرة في شباك ليفربول الذي بدا أن مدافع بيرنلي جيمس تاركوفسكي أعاق حارس مرماه أليسون بيكر.وأدرك ليفربول التعادل عندما أخفق تاركوفسكي والحارس توم هيتون في التعامل مع كرة عرضية من محمد صلاح ليسجل فيرمينو التعادل من مسافة قريبة.تلاه ماني بهدف ثان من تسديدة رائعة في الشوط الأول بعد محاولة الدفاع تشتيت الكرة.

وكان أداء فريق بيرنلي جيداً بداية الشوط الثاني لكنه تراجع في الدقيقة 67 عندما نفذ حارس مرماه، هيتون، ركلة سيئة لتصل إلى صلاح الذي منعه تشارلي تايلور مدافع بيرنلي من التسديد لتتهيأ الكرة أمام فيرمينو ليضع الهدف الثالث في المرمى بسهولة.وأعاد يوهان بيرج جودموندسون الأمل لبيرنلي عندما سجل الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.لكن بعد خطأ آخر أضاف ماني الهدف الرابع بعدما راوغ الحارس هيتون ووضع الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه.وكان مدرب بيرنلي شون دايك راضياً عن الطريقة التي لعب بها فريقة، ولا يزال أمامه ثمان مباريات ليحافظ على المركز الـ 17 لفريقه في الدوري .



وقال "لا يمكنك أن تقدم أربعة أهداف إلى فريق مثل ليفربول.



منحناه ثلاثة أهداف بالتأكيد.



يمكن التساؤل بشأن الأخطاء لكن بالتأكيد كانت مباراة متكافئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يطارد متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يطارد متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).