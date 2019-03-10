تعادل مثير لتشيلسي أمام وولفرهامبتون

2019/03/10 | 20:55

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تمكن فريق تشيلسي من تحقيق تعادل صعب مع ضيفه وولفرهامبتون في إطار

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت المكسيكي راؤول خامينيز أصحاب الأرض بتسجيله هدفا

لوولفرهامبتون قبل أن يحرز البلجيكي إدين هازارد هدف التعادل

لتشيلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع.وبهذا النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي اللندني إلى 57 نقطة في المركز

السادس.

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