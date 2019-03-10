القبض على مطلوبة بتهمة الإرهاب في بعقوبة

2019/03/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على مطلوبة بتهم ارهابية في محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوة من مديرية الامن الوطني في ديالى، ألقت القبض على متهمة مطلوبة وفق المادة 4 ارهاب في قضاء بعقوبة مركز المحافظة".وبين ان "عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".انتهىبواسطة..



مصطفى الجوراني

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