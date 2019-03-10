2019/03/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، عن إحباط محاولة لتهريب كنز بابلي إلى بريطانيا، بعد ضبطه في مطار هيثرو الدولي.وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم ( 10 آذار 2019) أنه “تم نهب هذا الكنز الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم، من العراق، ويرجع تاريخه إلى العصور الحجرية في الألفية الثانية قبل الميلاد، وتقدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في طريقه إلى العراق: مطار هيثرو يضبط “كنزاً بابلياً” ثميناً (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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