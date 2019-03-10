2019/03/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت وزارة التخطيط الأحد عن منح ٤٢٦ براءة اختراع و ٥٥ نموذجًا صناعيًا خلال العام الماضي ٢٠١٨ .وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم ( 10 آذار 2019) تلقى “ناس” نسخة منه أنه، “براءات الاختراع الممنوحة في العام الماضي توزعت بواقع ٣٩٨ براءة اختراع عراقية و٢٨ براءة أجنبية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مئات الاختراعات العراقية خلال 2018: التخطيط تعلن التفاصيل NAS | موقع ناس الرسمي.

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