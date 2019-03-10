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وأخيرا..



وأتساب تتيح استخدام تطبيقين في نفس الجهاز لهذه النوعية

العراقمنوع

وأخيرا..



وأتساب تتيح استخدام تطبيقين في نفس الجهاز لهذه النوعية

الأحد 10 مارس 2019 - 20:20

تطبيق واتساب

أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، إن مستخدمي الايفون سيتمكّنون أخيرا من استخدام تطبيقين للواتساب في نفس الهاتف بصورة رسمية.

واوضح فريق المركز في بيان تلقت"الغدير" نسخة منه، إن "نسخة وأتساب للإعمال ستتوفر لأجهزة الايفون في وقت قريب، والذي فيه مميزات خاصة مثل اللون المختلف والرد التلقائي والإجابة في أوقات معينة بعد العمل وغيرها".وبيّن المركز انه "بالإمكان إلغاء مميزات وأتساب للإعمال واستعماله كالواتساب الاعتيادي، واختيار رقم هاتف أخر لتفعيله، وحينها يمكن للشخص ان يستخدم تطبيقين للواتساب في نفس الهاتف". انتهى .



م ك

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