بالصور: كربلاء تستذكر علاء مشذوب في ذكرى اربعينه

2019/03/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر العشرات من أهالي كربلاء المغدور الدكتور علاء مشذوب في وقفة احتجاجية لكشف أخر تطورات التحقيق وتقديم الجناة الى العدالة بعد مرور أربعين يوما على رحيله إضافة الى ندوة أقامها تجمع كلنا إرادة ومبادرة تجمع شبابنا (اشتري نسخه) من مؤلفات علاء مشذوب ضمن فعاليات شارع الثقافة وسط المحافظة،قال رئيس تجمع كلنا إرادة التطوعي (علي الاسدي) اقام التجمع جلسة استذكاريه للفقيد علاء مشذوب بعنوان الكلمة الحرة بين الواقع والطموح لإحياء كلماته التي لا زالت في اذهاننا ولنثبت الى الجهة التي قتلت علاء مشذوب انه باقي ولم يرحل عنا سوى جسد لكن الثقافة والقلم الحر باقي ولن يموت.

من جانبه بين الدكتور (علي حسين يوسف) الحزن الكبير الذي عاناه كل زملاء وأصدقاء المشذوب بعد رحيله واستذكر بعض المواقف الذي جمعته مع الدكتور علاء مشذوب في حياته والاثر الكبير على فقد المشذوب بين الأوساط الثقافية والأدبية في المحافظة.

يذكر ان مجهولون أطلقوا النار في مساء السبت 2 شباط 2019 تجاه مشذوب وسط كربلاء، ما أسفر عن مقتله في الحال وتم تشييع الروائي من محلة باب الخان التي تقع في المدينة القديمة، حيث مكان سكنه منذ الطفولة الى شوارع وأزقة مركز المدينة، وشارك بها ادباء وشعراء وكتاب ونقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الادباء والكتاب ونقابة الصحفيين.

اسامة الخفاجي

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