بالصور: كربلاء تستذكر علاء مشذوب في ذكرى اربعينه

من جانبه بين الدكتور (علي حسين يوسف) الحزن الكبير الذي عاناه كل زملاء وأصدقاء المشذوب بعد رحيله واستذكر بعض المواقف الذي جمعته مع الدكتور علاء مشذوب في حياته والاثر الكبير على فقد المشذوب بين الأوساط الثقافية والأدبية في المحافظة.
يذكر ان مجهولون أطلقوا النار في مساء السبت 2 شباط 2019 تجاه مشذوب وسط كربلاء، ما أسفر عن مقتله في الحال وتم تشييع الروائي من محلة باب الخان التي تقع في المدينة القديمة، حيث مكان سكنه منذ الطفولة الى شوارع وأزقة مركز المدينة، وشارك بها ادباء وشعراء وكتاب ونقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الادباء والكتاب ونقابة الصحفيين.
اسامة الخفاجي
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