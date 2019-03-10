فتح شارعين مهمين بجانب الكرخ

2019/03/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن فتح شارعين حيويين بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.ونقلت المديرية العامة للعلاقات والاعلام ان ملاكات دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء بالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد تعمل على رفع الكتل الكونكريتية لفتح شارعين مهمين الاول من تقاطع الخرطوم باتجاه مجلس النواب العراقي والاخر من حي القادسية باتجاه المنطقة الخضراء موضحة ان الملاكات الخدمية للدائرة تقوم باعمال رفع المخلفات وتنظيف الموقع بأستعمال الجهدين الآلي والبشري ".

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