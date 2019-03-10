بو تفليقة يعود الى بلده وسط اجراءات امنية مشددة

2019/03/10 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حطت طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء يوم الأحد، بمطار بوفاريك العسكري وسط البلاد، قادمة من جنيف.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الأمن الجزائري انتشرت بكثافة، بين القصر الرئاسي بزرالدة ومطار العاصمة.وهبطت صباح الأحد طائرة حكومية جزائرية في مطار “كوينترين” بجنيف.وللتذكير فقد توجه الرئيس الجزائري إلى […]

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