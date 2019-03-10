على طريقته الخاصة وايتكابس يرحب بلاعبه العراقي

2019/03/10 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب نادي فانكوفر وايت كابس الكندي، اليوم الاحد, بلاعبه العراقي الجديد، علي عدنان، بعدما اعلن رسمياً ضمه على سبيل الاعارة حتى الصيف المقبل.ونشر النادي

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