2019/03/10 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم الأحد، بأن القوات بدأت الهجوم على جيب تنظيم "داعش" في الباغوز شرقي سوريا.وقال مصطفى بالي

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