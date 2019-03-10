وسط ازدحام النقل الداخلي... رجل سوري يحجز مكانه بطريقة عجيبة (فيديو)

2019/03/10 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن رجل سوري من حجز مقعده في حافلة النقل الداخلي وسط ازدحام كبير بطريقة غير عادية عن طريق قفزة من النافذة ودخوله إلى داخل الحافلة.

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