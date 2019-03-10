إعلام سويسري يكشف أخيرا من كان على متن طائرة بوتفليقة

2019/03/10 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام سويسرية، مساء اليوم الأحد 10 مارس/آذار، للمرة الأولى، تقارير تحدثت فيه عن حقيقة مغادرة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جنيف.

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