تفجير انتحاري يستهدف دورية تابعة للتحالف في منبج... واشنطن تؤكد أنها لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات لفنزويلا

2019/03/10 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير انتحاري يستهدف دورية تابعة للتحالف و قوات "قسد" في منبج شمال سوريا....

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