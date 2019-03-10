وزير العمل يدعو إلى التنسيق المشترك بين فريق التحقيق الدولي واللجنة الوطنية لتوثيق جرائم داعش

2019/03/10 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

دعــا

وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الاحد، الى التنسيق والتعاون

المشترك بين فريق التحقيق الدولي واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني

للعمل على توثيق جرائم داعش الارهابي في العراق”.

وذكر

بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير ترأس اجتماعا

للجنة بحضور رئيس فريق التحقيق الدولي كريم احمد خان”.

وقال

عبد الزمان وفقا للبيان، ان “فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش يجب ان يكون محدداً

وفق قواعد الاختصاص وضمن هيكلية معينة”، مؤكدا “ضرورة التنسيق بين الفريق

الدولي واللجنة الوطنية لضمان توحيد الجهود في جمع الادلة عن الجرائم والانتهاكات التي

ارتكبها عناصر داعش في العراق”.

واضاف

ان “دور اللجنة الوطنية مهم في تسهيل مهمة الفريق الدولي وكذلك تأمينه من ناحية

الجانب الامني”، مشدداعلى “ضرورة ان يبلغ رئيس فريق التحقيق الدولي اللجنة

الوطنية بجميع تحركاته وذلك ضمن آلية تنسيق مشتركة ليكون العمل على قدر من المسؤولية”.

ولفت

الوزير الى ان “التقارير التي يرفعها الفريق يجب ان تكون بالتشاور مع الحكومة

العراقية”.

ودعا

الى ان “يكون ترشيح أسماء الفريق ضمن قواعد المهنية والكفاءة بعيدا عن تدخلات

الاحزاب”، مبينا ان “عمل الفريق الدولي يجب ان يكون ضمن اطار الحكومة ولا

نسمح بالتدخل السياسي في عمله”.

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