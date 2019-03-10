روسيا تنتج اخطر غواصة نووية تحمل 20 صاروخاً

2019/03/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعتمد القوى الكبرى على امتلاك قوة ردع نووي ثلاثي يطلق عليها “الثالوث النووي”، تضم صواريخ وقاذفات وغواصات تعمل بمحركات نووية.وتعد غواصة “بوري” واحدة من أخطر الغواصات النووية في العالم، وتعرف في روسيا بـ”المشروع 955″، وهي غواصة نووية من الجيل الرابع، ومن المقرر أن تحل محل نسخ أخرى من الغواصات النووية، بحسب موقع […]

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