نائب في البرلمان العراقي: جواب رئيس ديوان الوقف الشيعي بشأن الالقاب العلمية غير مقنع

2019/03/10 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، أن جواب رئيس ديوان الوقف الشيعي حول السؤال البرلماني الذي وجهناه له في الشهر الماضي لم يكن مقنعا.وقال المحمداوي في بيان له، انّ " جواب رئيس ديوان الوقف الشيعي بشأن احتساب الالقاب العلمية لحملة الشهادات العليا لموظفي الديوان لم يكن مقنعا ".واضاف، " احدى المرتكزات التي اعتمدها رئيس الديوان في جوابه هو قرار مجلس شورى الدولة ذي العدد (1881) في 29/5/2017 وان قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة وهي جهة استشارية ".وتابع " كما ان القرار كان في العام 2017 ، فيما القرارات والكتب الرسمية لوزارة التعليم العالي بشان موظفي الديوان من حملة الشهادات العليا كانت 25/10/2018 وبكتابهم 8277 ، وان التعليم العالي هي جهة الاختصاص والتي اكدت احقية موظفي الديوان من حملة الشهادات بالامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية للعام 2008".هذا وشكر النائب المحمداوي " الاجابة من قبل رئاسة الديوان ضمن المدة الدستورية مما يؤكد حرصها وحرصنا على استحقاق موظفي الديوان ".وكان النائب المحمداوي وجه (في 21 شباط الماضي) سؤالا برلمانيا الى رئيس ديوان الوقف الشيعي بشأن احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان من حملة الشهادات العليا .

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