2019/03/10 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الجهاز المركزي للتقييس : منح٤٢٦ براءة اختراع و ٥٥ نموذجا صناعيا خلال ٢٠١٨

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة التخطيط ،الاحد، عن منح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ٤٢٦ براءة اختراع و ٥٥ نموذجا صناعيا خلال العام الماضي ٢٠١٨ .

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ، ان "براءات الاختراع الممنوحة في العام الماضي توزعت بواقع ٣٩٨ براءة اختراع عراقية و٢٨ براءة اجنبية ، مضيفا ، فيما كان عدد النماذج الصناعية العراقية الممنوحة ٥٣ نموذجا صناعيا ، مقابل نموذجيين صناعيا اجنبيا فقط ..



مشيرا الى ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، استلم ٧٣٠ طلبا لتسجيل براءات اختراع جديدة منها ٦٥٣ طلبا عراقيا و٧٧ طلبا اجنبيا ، اما عدد الطلبات المقدمة لتسجيل نماذج صناعية فقد بلغ ٨٩ طلبا خلال العام الماضي" .





ولفت الى ان "مجموع براءات الاختراع التي منحها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للمدة من ٢٠١٢ لغاية عام ٢٠١٩ ببلغ ٢٢٤٩ براءة اختراع في مختلف المجالات ، فيما كان مجموع البراءات الممنوحة منذ عام ١٩٧٠ لغاية نهاية العام الماضي ٥٦١٢ براءة".

واشار الى ان "استلام وتسجيل ومنح براءات الاختراع لم يتوقف في اي عام من الاعوام ، باستثناء عام ٢٠٠٥ الذي لم يشهد تسجيل او منح اي براءة اختراع نتيجة الظروف التي كان يمر بها البلد ، كاشفا عن توجه الوزارة لتوفير الظروف المناسبة لاستثمار ما يمكن استثماره من تلك البراءات".

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