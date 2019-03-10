الأسد: الحرب ضد سوريا اتخذت شكلا جديدا

2019/03/10 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الرئيس السوري بشّار الأسد، اليوم، خلال استقباله المسؤول الصيني، العقوبات الاقتصادية والسياسية والحصار الذي تفرضه دول غربية على بلاده.وقال الأسد أثناء استقباله في دمشق اليوم، تشن شياودونغ، مساعد وزير خارجية الصين الشعبية والوفد المرافق له، إن "الحرب على سورية بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار، والحرب الاقتصادية وأدوات السياسة الدولية تغيرت اليوم، فالخلافات التي كانت تحل سابقا عبر الحوار، باتت تعتمد أسلوبا مختلفا يقوم على المقاطعة وسحب السفراء، والحصار الاقتصادي، واستخدام الإرهاب”.

وأضاف، أن "مكافحة الإرهاب لا تتم عسكريا فقط، بل الأهم هو مكافحته فكريا وإيديولوجيا".

وأشار الى، ان "الحرب على الإرهاب هي التي تؤدي إلى الحل السياسي في النهاية، وأي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة".



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