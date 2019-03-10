تسجيل ٤٢٦ براءة اختراع ومنح ٥٥ نموذجا صناعيا خلال 2018

2019/03/10 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التخطيط تعلن عن عدد براءات الاختراع والنماذج الصناعية في العراق خلال عام 2018

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