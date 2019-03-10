مفكرة سعودية تتحدث عن وضع المرأة في عهد الملك سلمان (فيديو)

2019/03/10 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفكرة السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن المرأة السعودية لديها قدرات وإمكانات تكفي لتحقيق النجاح في أي مكان توجد فيه، سواء في الداخل أو الخارج.

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