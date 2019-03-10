بعد قصف مصياف... الجيش السوري يرد على المسلحين في ريف حماة

2019/03/10 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي على المناطق المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة إدلب منطقة مصياف بالقذائف الصاروخية، فيما رد الجيش السوري على الاعتداءات وقصف مناطق اللطامنة وكفر زيتا والأربعين.

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