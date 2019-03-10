الجيش السوري يرد على الارهابيين في ريف حماة الشمالي

2019/03/10 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قصفت المجموعات الارهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي على المناطق المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة إدلب منطقة مصياف بالقذائف الصاروخية، فيما رد الجيش السوري على الاعتداءات وقصف مناطق اللطامنة وكفر زيتا والأربعين.ذكرت وكالة “سانا” أن “المجموعات الإرهابية اعتدت اليوم بالقذائف الصاروخية على منطقة مصياف بريف حماة الشمالي في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض […]

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