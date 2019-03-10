وزير الإعمار: مجلس الوزراء سيصدر قرارًا مهما هذا الأسبوع حول تخصيص الأراضي للمواطنين

2019/03/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، اليوم الاحد، أن مجلس الوزراء سيصدر قرارًا مهمًا هذا الأسبوع حول تخصيص الأراضي للمواطنين هذا الأسبوع.

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