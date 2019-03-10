خبير قانوني: لا يمكن الإفراج عن معتقلي داعش الإرهابي في العراق تحت أي ظرف

2019/03/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير قانوني أنه لا يمكن إخلاء سبيل إرهابيي داعش المعتقلين في السجون العراقية.

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