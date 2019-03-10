الاتصالات تكشف عن قرارها بشأن طلب إيقاف

2019/03/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، جميع الشركات إلى احترام حقوق الملكية الفكرية.

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