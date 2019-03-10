2019/03/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا مهما خلال جلسته المقبلة يوم الثلاثاء القادم بشأن تخصيص الأراضي للمواطنين.





وقال ريكاني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ترقبوا هذا الأسبوع قرار مهم من مجلس الوزراء حول تخصيص الأراضي للمواطنين وبناء المدن الجديدة وفق معايير حديثة ومواصفات عالمية".





وأوضح أن "البناء هدفنا رغم ان الطريق طويل والمهمة شاقة ولكن بالارادة والتخطيط السليم نحقق اهدافنا لاعداة الوجه الحضاري للعراق".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار: مجلس الوزراء سيصدر الثلاثاء قرارا بشأن تخصيص الأراضي للمواطنين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاعمار: مجلس الوزراء سيصدر الثلاثاء قرارا بشأن تخصيص الأراضي للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).