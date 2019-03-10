حرب: لا يمكن الإفراج عن معتقلي داعش في العراق تحت أي ظرف

2019/03/10 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد خبير قانوني انه لا يمكن إخلاء سبيل ارهابيي داعش المعتقلين في السجون العراقية.وقال طارق حرب، في تصريح صحفي “لا العمر ولا الحالة الصحية لها علاقة باخلاء سبيل ارهابيي داعش المعتقلين، مشيرا الى انهم موقوفون بجريمة لا يمكن فيها اخلاء السبيل بكفالة، ألا وهي جريمة الارهاب”.واضاف “لا يمكن اخلاء سبيلهم بالكفالة او ...

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