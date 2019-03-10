مراسل رووداو في الباغوز: قوات سوريا الديمقراطية تطالب عناصر داعش بتسليم أنفسهم

2019/03/10 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلشهدت بلدة الباغوز شرق محافظة دير الزور شرق سوريا، اليوم الأحد، قتالاً عنيفاً ومعارك شرسة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في الباغوز، هونر أحمد، أن قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت العمليات العسكرية على مسلحي تنظيم داعش، الذين ما زالوا متواجدين في الجيب الأخير للتنظيم في هذه المنطقة".وأضاف، "أن قوات سوريا الديمقراطية قد طالبت ولعدة مرات، أن يقوم مسلحو داعش بتسليم أنفسهم واسلحتهم بأسرع وقت ممكن".مبيناً، "تمت السيطرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية على مناطق جديدة في الباغوز".وكان القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي،قد أكد في تغريدة له على تويتر إن "قواتنا بدأت التحرك عسكرياً بالفعل في الساعة 6 مساء"، مضيفاً أن "الطائرات استهدفت مخازن أسلحة للإرهابيين، والاشتباكات المباشرة عنيفة في محيط المخيم".وأشار إلى أنه "حتى الآن لا شهداء و لا جرحى في صفوف قواتنا".

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