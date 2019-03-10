2019/03/10 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير الاعمار يلوح بصدور قرار وزاري حول تخصيص الاراضي للمواطنين هذا الاسبوع

10/03/2019 22:12:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اكد وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، الاحد، ان مجلس الوزراء سيصدر قرارا مهما هذا الاسبوع حول تخصيص الاراضي للمواطنين هذا الاسبوع.

وكتب بنكين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر نقلها مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "متابعة و تخطيط مستمرين ترقبوا هذا الاسبوع قرار مهم من مجلس الوزراء حول تخصيص الاراضي للمواطنين، وبناء المدن الجديدة وفق معاير حديثة و مواصفات عالمية".

واضاف "البناء هدفنا رغم ان الطريق طويل والمهمة شاقة، ولكن بإلارادة والتخطيط السليم نحقق اهدافنا لاعادة الوجه الحضاري للعراق".

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