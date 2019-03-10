خاص| سائرون يتعهد بـ

2019/03/10 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد تحالف سائرون، الأحد، أهمية استجواب الوزراء "المقصرين" ممن تحوم حولهم شبهات فساد، متعهدا بـ"تأييد" هذه الاستجوابات.

وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي، في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "الحد من الفساد الحاصل في الدولة العراقية، يتطلب محاسبة الوزراء حتى لا تكرر الاخطاء السابقة"، مبينا ان "الوزراء كانوا لا يجدون من يحاسبهم ويراقبهم بصورة حقيقة، الأمر الذي أدى إلى استشراء الفساد".

وأكد الربيعي "اننا سنكون من المساندين لاستجواب اي وزير يثبت تقصيره او عليه اي شبهات في عمله او ملفات فساد في وزارته، من أجل تقويم عمل الوزارات، وهذا ما سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة".

MA

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