2019/03/10 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف تحالف الاصلاح والاعمار، الاحد، عن وجود ملفات فساد تصل الى اكثر من 20 ملف مطروحا على طاولة هيئة النزاهة دون النظر فيها.

وقال النائب عن التحالف، قصي الياسري، في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "هناك 22 ملف فساد امام انظار هيئة النزاهة وهي غير مفعلة لغاية الان، منها اوامر اعتقال واستقدام للبعض الذين تهموا بالفساد".

وشدد الياسري، على ضرورة "رفع الحصانة السياسية عن الفاسدين والتحرك الفعلي لانهاء الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وعدم الاكتفاء بالشعارات فقط".

HN

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص| الإصلاح: أكثر من 20 ملف فساد مطروح على طاولة النزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص| الإصلاح: أكثر من 20 ملف فساد مطروح على طاولة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).