وزارة التخطيط تعلن تسجيل ٤٢٦ براءة اختراع ومنح ٥٥ نموذجا صناعيا خلال ٢٠١٨

2019/03/10 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة التخطيط، الاحد، عن منح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ٤٢٦ براءة اختراع و ٥٥ انموذجا صناعيا خلال العام الماضي ٢٠١٨ .وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقته وكالة صدى، إن “براءات الاختراع الممنوحة في العام الماضي توزعت بواقع ٣٩٨ براءة اختراع عراقية و٢٨ براءة اجنبية”، مضيفا “فيما كان عدد النماذج الصناعية العراقية الممنوحة ٥٣ نموذجا صناعيا، مقابل نموذجيين صناعيا اجنبيا فقط”.واضاف ان ان “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استلم ٧٣٠ طلبا لتسجيل براءات اختراع جديدة منها ٦٥٣ طلبا عراقيا و٧٧ طلبا اجنبيا، اما عدد الطلبات المقدمة لتسجيل نماذج صناعية فقد بلغ ٨٩ طلبا خلال العام الماضي”.ولفت الهنداوي الى ان “مجموع براءات الاختراع التي منحها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للمدة من ٢٠١٢ لغاية عام ٢٠١٩ ببلغ ٢٢٤٩ براءة اختراع في مختلف المجالات، فيما كان مجموع البراءات الممنوحة منذ عام ١٩٧٠ لغاية نهاية العام الماضي ٥٦١٢ براءة”.وتابع ان “استلام وتسجيل ومنح براءات الاختراع لم يتوقف في اي عام من الاعوام، باستثناء عام ٢٠٠٥ الذي لم يشهد تسجيل او منح اي براءة اختراع نتيجة الظروف التي كان يمر بها البلد، كاشفا عن توجه الوزارة لتوفير الظروف المناسبة لاستثمار ما يمكن استثماره من تلك البراءات” .

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