الحمداني يتفقد

2019/03/10 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار يكشف عن اخطاء وقعت بها الشركة المكلفة باعمال صيانة ايوان المدائن

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