2019/03/10 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير الاعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، الاحد، عن قرار مهم لمجلس الوزراء حول تخيصيص الاراضي للمواطنين الاسبوع الحالي.وقال ريكاني في تغريدة له على تويتر تابعها “ناس” اليوم (10 اذار 2019)، “ترقبوا هذا الاسبوع قرار مهم من مجلس الوزراء حول تخيصيص الاراضي للمواطنين وبناء المدن الجديدة وفق معاير حديثة ومواصفات عالمية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريكاني عبر “تويتر” يتحدث عن قرار مهم بشأن تخصيص الأراضي للمواطنين NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريكاني عبر “تويتر” يتحدث عن قرار مهم بشأن تخصيص الأراضي للمواطنين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريكاني عبر “تويتر” يتحدث عن قرار مهم بشأن تخصيص الأراضي للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).