الدوري الاسباني .. مباراة (ريال مدريد - بلد الوليد) تشكيلة الفريقين الرسمية

2019/03/10 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- تشكيلة بلد الوليد الرسمية : ماسيب , أنتونيتو , خواكين , كاليرو ,

ناتشو , أنور , مايكل , ألكاراز , كيكو , سيرجي غوارديولا , أوسكار

بلانو ..- تشكيلة ريال مدريد الرسمية : كورتوا , أودرويزولا , ناتشو , فاران ,

ريجيلون , مودريتش , كاسيميرو , كروس , سيبايوس , بنزيما , أسينسيو ..

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